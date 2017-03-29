В Калуге ищут виновного в отключении электричества

Около 8 утра в среду, 29 марта, часть Калуги осталась без электричества. Около часа в городе не ходили троллейбусы, не работали многие светофоры.

Причиной отключения стало повреждение подземного кабеля от подстанции «Восток», рассказали нам в «Калугаэнерго». Электричество вернулось, когда энергетики перевели потребителей на резервные схемы.

- Причины произошедшего выясняются, - говорят в «Калугаэнерго». - Надо отметить, что нередко кабельные линии повреждаются сторонними строительными фирмами, которые проводят несогласованные с сетевой организацией земляные работы.