В Калуге ищут виновного в отключении электричества

Около 8 утра в среду, 29 марта, часть Калуги осталась без электричества. Около часа в городе не ходили троллейбусы, не работали многие светофоры.
Причиной отключения стало повреждение подземного кабеля от подстанции «Восток», рассказали нам в «Калугаэнерго». Электричество вернулось, когда энергетики перевели потребителей на резервные схемы.
- Причины произошедшего выясняются, - говорят в «Калугаэнерго». - Надо отметить, что нередко кабельные линии повреждаются сторонними строительными фирмами, которые проводят несогласованные с сетевой организацией земляные работы.
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