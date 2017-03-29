«Шестёрка» влетела в дерево

В среду, 29 марта, около 7 утра на дороге между Козельском и Сосенским произошло ДТП.

- По предварительной информации, 27-летний водитель на ВАЗ 2106 ехал из Козельска, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. - Мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет, где произошло столкновение с деревом.

Водителя в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу в Козельске. Предварительный диагноз – сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, перелом теменной кости слева и перелом основания свода черепа.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.