«Шестёрка» влетела в дерево

В среду, 29 марта, около 7 утра на дороге между Козельском и Сосенским произошло ДТП.
- По предварительной информации, 27-летний водитель на ВАЗ 2106 ехал из Козельска, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. - Мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет, где произошло столкновение с деревом.
Водителя в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу в Козельске. Предварительный диагноз – сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, перелом теменной кости слева и перелом основания свода черепа.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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