Женщина пыталась пронести в колонию SIM-карты в интимном месте

В субботу, 25 марта, в исправительной колонии № 3 в Товарково была пресечена попытка пронести запрещённые предметы.
- В ходе досмотра родственницы осужденного, прибывшей на длительное свидание, было обнаружено и изъято 8 SIM-карт к мобильным телефонам, спрятанных ухищренным способом в интимном месте, - сообщает пресс-служба УФСИН по Калужской области. - Женщина разместила их внутри своего тела.
По данным факту проводится служебная проверка. Составлен административный протокол.
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