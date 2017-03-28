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Женщина пыталась пронести в колонию SIM-карты в интимном месте

28.03.2017 16:23 8 2855 Елена Французова
Женщина пыталась пронести в колонию SIM-карты в интимном месте

В субботу, 25 марта, в исправительной колонии № 3 в Товарково была пресечена попытка пронести запрещённые предметы.

- В ходе досмотра родственницы осужденного, прибывшей на длительное свидание, было обнаружено и изъято 8 SIM-карт к мобильным телефонам, спрятанных ухищренным способом в интимном месте,  - сообщает пресс-служба УФСИН по Калужской области. - Женщина разместила их внутри своего тела.

По данным факту проводится служебная проверка. Составлен административный протокол.


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Тэги: происшествие

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