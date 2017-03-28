Женщина пыталась пронести в колонию SIM-карты в интимном месте

В субботу, 25 марта, в исправительной колонии № 3 в Товарково была пресечена попытка пронести запрещённые предметы.

- В ходе досмотра родственницы осужденного, прибывшей на длительное свидание, было обнаружено и изъято 8 SIM-карт к мобильным телефонам, спрятанных ухищренным способом в интимном месте, - сообщает пресс-служба УФСИН по Калужской области. - Женщина разместила их внутри своего тела.

По данным факту проводится служебная проверка. Составлен административный протокол.