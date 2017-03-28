Полицейский спас на пожаре женщину и двоих её детей

Утром во вторник, 28 марта, в одной из комнат общежития в посёлке Детчино Малоярославецкого района произошло возгорание. В комнате жила женщина с двумя сыновьями, 9 и 10 лет. Гибели им удалось избежать благодаря грамотным действиям соседа – сотрудника полиции Мурада ХУБАЛИЕВА.

- Услышав в предрассветной тишине сильный хлопок, полицейский, проживающий по соседству, решил проверить причину непонятного шума, - сообщает пресс-служба областного УМВД. – Профессиональное чутьё не подвело офицера. Поднявшись на пятый этаж, мужчина увидел клубы дыма.

Полицейский вынес из горящего помещения двух мальчиков и их мать. Дети при пожаре не пострадали. Их мать получила ожоги различной степени тяжести. Она госпитализирована. Причиной ЧП, по предварительной версии, стал нагреватель, установленный в комнате.

Руководство подразделения, в котором служит Мурад Хубалиев, сейчас решает вопрос о его поощрении.

Фото: УМВД по Калужской области.