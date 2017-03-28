В Калуге сбили 13-летнюю девочку

В понедельник, 27 марта, около 17:20 в Калуге на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Ленина сбили 13-летнюю девочку.

- По предварительной информации, водитель Mitsubishi Colt двигался по улице Карла Либкнехта в сторону Московской на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в областном УГИБДД. - Девочка переходила дорогу на красный.

Пострадавшая отделалась ушибом правого голеностопного сустава. После осмотра и оказания помощи ребёнка отпустили домой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.