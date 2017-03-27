Диджей умер в калужском ночном клубе

В субботу, 25 марта, в ночном клубе «Зодиак» в Калуге прямо на танцполе умер 31-летний диджей.

- Все было хорошо, играла музыка, гости веселились, - сообщил в группе «Калуга жесть» один из очевидцев. Спустя 20 минут отключили свет. Когда его включили, охрана и гости обнаружили DJ, лежавшего на сцене. Охрана оперативно вынесла его из зала для оказания медицинской помощи. Потом приехала «Скорая». Но, увы, парень скончался.

Близкие диджея пояснили, что у молодого человека были проблемы с сердцем.

- Просто человек вовремя не обратился в больницу, хотя и знал, что у него проблемы с сердцем, - призналась Яна Бейзер. - Ему говорили идти, а он: «Нет». Всё для вас, лишь бы зал побольше собрать и музыкой вас порадовать. Совмещать клуб и основную работу очень тяжело, поэтому пил кофе и энергетики.

Фото с личной страницы в «ВКонтакте».