Главная > Новости > Происшествия

Диджей умер в калужском ночном клубе

27.03.2017 10:40 11 5032 Елена Французова
Диджей умер в калужском ночном клубе

В субботу, 25 марта, в ночном клубе «Зодиак» в Калуге прямо на танцполе умер 31-летний диджей.

- Все было хорошо, играла музыка, гости веселились, - сообщил в группе «Калуга жесть» один из очевидцев. Спустя 20 минут отключили свет. Когда его включили, охрана и гости обнаружили DJ, лежавшего на сцене. Охрана оперативно вынесла его из зала для оказания медицинской помощи. Потом приехала «Скорая». Но, увы, парень скончался.

Близкие диджея пояснили, что у молодого человека были проблемы с сердцем.

- Просто человек вовремя не обратился в больницу, хотя и знал, что у него проблемы с сердцем, - призналась Яна Бейзер. -  Ему говорили идти, а он: «Нет». Всё для вас, лишь бы зал побольше собрать и музыкой вас порадовать. Совмещать клуб и основную работу очень тяжело, поэтому пил кофе и энергетики.

Фото с личной страницы в «ВКонтакте».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Женщина погибла в ночном пожаре 24.03.2017 15:17

В Калуге пьяный водитель убегал от ДПС и врезался в припаркованные авто 24.03.2017 11:01

«Фольксваген» сбил 33-летнюю женщину у входа в магазин 24.03.2017 10:04

«Газель» сбила женщину на «зебре» 24.03.2017 09:00

Из-за пожара пенсионер оказался на улице 23.03.2017 13:44

Комментарии читателей: 11 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 30 марта, 19:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 29 марта, 16:40
Кружки для детей в калужской областной детской библиотеке
Калужская областная детская библиотека
сб 01 апреля, 11:00
Праздник "Международный День птиц"
Калужский областной краеведческий музей
сб 01 апреля, 16:00
Кондитерские мастер-классы
АртНуво, Художественная студия
сб 08 апреля, 12:00
Мастер-класс по росписи пряников
Любимая Калуга, кафе пряничная

Концерты

пн 27 марта, 19:00
Концерт «Два сапога пара»
Дом музыки
чт 30 марта, 19:00
Концерт "Один год..."
Дом музыки
чт 30 марта, 19:00
Концерт Патриаршего хора Данилова монастыря
Арена КТЗ, ДК
чт 30 марта, 20:00
Концерт группы LOUNA
Синатра (Sinatra)

Кино

Босс-молокосос
Красавица и чудовище
Скрытые фигуры
Могучие рейнджеры
Блоги компаний

Россельхозбанк предлагает клиентам индивидуальные курсы обмена валют

Сегодня 13:29
Новости компаний

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» добивается взимания долгов путем списания с банковских счетов недобросовестных потребителей

Повысить иммунитет можно вкусно

«Ростелеком» в Калуге наградил самых общительных абонентов

Новости Обнинска
Блоги

Человеческое - Весна...

drughunter 23 мар 2017 14:03

ну и nafig? - Здравствуйте. я - тролль.

nafig 20 мар 2017 18:23

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59