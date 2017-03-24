Женщина погибла в ночном пожаре

Около 3 часов ночи в пятницу, 24 марта, в деревне Гурово Ульяновского района произошёл пожар. В огне погибла 59-летняя женщина.
- По предварительным данным, погибшая женщина проживала одна, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - С места происшествия изъят пожарный мусор, который будет представлен на исследование. Причины пожара устанавливаются.
Фото: СК по Калужской области.
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