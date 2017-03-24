Главная > Новости > Происшествия

Женщина погибла в ночном пожаре

24.03.2017 15:17 0 1212 Дмитрий Ивьев

Около 3 часов ночи в пятницу, 24 марта, в деревне Гурово Ульяновского района произошёл пожар. В огне погибла 59-летняя женщина.

- По предварительным данным, погибшая женщина проживала одна, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - С места происшествия изъят пожарный мусор, который будет представлен на исследование. Причины пожара устанавливаются.

Фото: СК по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

В Калуге пьяный водитель убегал от ДПС и врезался в припаркованные авто 24.03.2017 11:01

«Фольксваген» сбил 33-летнюю женщину у входа в магазин 24.03.2017 10:04

«Газель» сбила женщину на «зебре» 24.03.2017 09:00

Из-за пожара пенсионер оказался на улице 23.03.2017 13:44

В Калуге разборками охранника магазина и 16-летней девушки заинтересовались следователи 23.03.2017 12:58

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 25 марта, 12:00
Кулинарное шоу "Троекурово Food Show"
Торговый Квартал, ТРЦ
чт 30 марта, 19:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

сб 25 марта, 10:30
Мастер-класс "Игрушка из фетра"
Дом мастеров
сб 25 марта, 15:00
Мастер-класс "Сказочная гжель"
Дом мастеров
сб 25 марта, 15:00
Детский праздник
Панорама, ТЦ
вс 26 марта, 16:00
День рождение Супергероев
Лофт 9

Концерты

сб 25 марта, 17:00
Концерт "Две ложки гамбо"
Калужский музей изобразительных искусств
сб 25 марта, 18:00
Выступление команды КВН "Триод и Диод"
Филармония
вс 26 марта, 18:00
Концерт "Моцарт Реквием"
Филармония
сб 25 марта, 19:09
Концерт "Светланы Лындиной и "ВместоКофеband"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Босс-молокосос
Красавица и чудовище
Скрытые фигуры
Могучие рейнджеры
Блоги компаний

Россельхозбанк объявляет о снижении ставок по ипотеке

21 мар 2017 10:47
Новости компаний

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» добивается взимания долгов путем списания с банковских счетов недобросовестных потребителей

Повысить иммунитет можно вкусно

«Ростелеком» в Калуге наградил самых общительных абонентов

Новости Обнинска
Блоги

Человеческое - Весна...

drughunter 23 мар 2017 14:03

ну и nafig? - Здравствуйте. я - тролль.

nafig 20 мар 2017 18:23

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59