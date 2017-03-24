«Газель» сбила женщину на «зебре»

Вечером в четверг, 23 марта, в Медыни на трассе А130 сбили 48-летнюю женщину.

По предварительным данным ГИБДД, пострадавшая пересекала проезжую часть по «зебре». В этот момент на неё наехала грузовая «Газель».

У женщины ушиб мягких тканей левого бедра, резаная рана 5 пальца левой кисти. В больницу её отвезли на попутной машине.

Фото: УГИБДД по Калужской области.