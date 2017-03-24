В Калуге пьяный водитель убегал от ДПС и врезался в припаркованные авто

В пятницу, 24 марта, на сквере Мира в Калуге пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС. В «Народных новостях» об этом сообщил пользователь Гарин. А.

- Проснулся от грохота на сквере Мира, утром видны последствия - скорые, пожарные, МЧС, - написал он.

Фото выложили в группе «Калуга жесть». А информацию нам прокомментировали в ОГИБДД по Калуге.

- Около 4:30 сотрудники полиции при патрулировании улиц обратили внимание на автомобиль Toyota RAV 4. Водитель сигнал об остановке автомобиля проигнорировал, - говорят в дорожной полиции. – На место были направлены ближайшие наряды ДПС.

Однако преследование длилось недолго. Заворачивая со сквера Мира на улицу Большевиков, автомобилист влетел в парковочный карман. В итоге автомобиль Toyota RAV 4 протаранил Lexus и Opel. От медицинского освидетельствования виновник отказался. Кроме того, он не пожелал писать объяснительную и ставить свою подпись под протоколом.

На мужчину составлен административный протокол.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно по телефонам: 547-888 или 02.