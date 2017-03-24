«Фольксваген» сбил 33-летнюю женщину у входа в магазин

В четверг, 23 марта, в Обнинске на строительном рынке рядом с Киевской трассой под колёса микроавтобуса «Фольксваген» попала 33-летняя женщина.

Авария произошла около 17:00, сообщает ГИБДД.

- Водитель, управляя автомашиной с прицепом, совершил наезд колесом прицепа на пешехода, который в этот момент заходил в данный павильон, - пояснили в дорожной полиции.

У пострадавшей ушибы правой ноги и предплечья.

Фото: УГИБДД по Калужской области.