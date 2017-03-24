«Фольксваген» сбил 33-летнюю женщину у входа в магазин

В четверг, 23 марта, в Обнинске на строительном рынке рядом с Киевской трассой под колёса микроавтобуса «Фольксваген» попала 33-летняя женщина.
Авария произошла около 17:00, сообщает ГИБДД.
- Водитель, управляя автомашиной с прицепом, совершил наезд колесом прицепа на пешехода, который в этот момент заходил в данный павильон, - пояснили в дорожной полиции.
У пострадавшей ушибы правой ноги и предплечья.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
«Газель» сбила женщину на «зебре» 24.03.2017 09:00
ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой погиб 15-летний парень 23.03.2017 08:40
12-летнюю девочку сбили на улице Кутузова 23.03.2017 08:38
«Ниссан» протаранил дерево 21.03.2017 11:55
Россельхозбанк объявляет о снижении ставок по ипотеке
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: