Из-за пожара пенсионер оказался на улице

В среду, 22 марта, в Малоярославце на улице Герцена сгорел дом, в котором проживал пенсионер Сергей БУРЛУЦКИЙ.
- Я в этот момент там был, - рассказал нам погорелец. – Всё произошло так быстро, дом вспыхнул, как спичка. Я даже документы не успел взять, схватил только бумаги на дом.
По словам Сергея, произошло короткое замыкание.
Спасти жильё, а вместе с ним и все вещи пенсионера, пожарным не удалось.
Сейчас Сергея приютили знакомые, родственников в Малоярославце у него нет.
Все, кто хочет помочь пенсионеру, могут связаться с ним по телефону 8 953 315 40 65.
Фото: «Типичный Малоярославец».
|
ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой погиб 15-летний парень 23.03.2017 10:36
12-летнюю девочку сбили на улице Кутузова 23.03.2017 09:38
Россельхозбанк объявляет о снижении ставок по ипотеке
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: