Из-за пожара пенсионер оказался на улице

В среду, 22 марта, в Малоярославце на улице Герцена сгорел дом, в котором проживал пенсионер Сергей БУРЛУЦКИЙ.

- Я в этот момент там был, - рассказал нам погорелец. – Всё произошло так быстро, дом вспыхнул, как спичка. Я даже документы не успел взять, схватил только бумаги на дом.

По словам Сергея, произошло короткое замыкание.

Спасти жильё, а вместе с ним и все вещи пенсионера, пожарным не удалось.

Сейчас Сергея приютили знакомые, родственников в Малоярославце у него нет.

Все, кто хочет помочь пенсионеру, могут связаться с ним по телефону 8 953 315 40 65.

Фото: «Типичный Малоярославец».