ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой погиб 15-летний парень

Как мы уже рассказывали, 12 марта на дороге Козельск – Сухиничи около 6:30 вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Лифан». В легковушке погиб 15-летний парень. Ещё двое несовершеннолетних пассажиров и 20-летняя девушка, сидевшая за рулём, попали в больницу.
УГИБДД по Калужской области просит очевидцев данного происшествия и всех, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 8 (4842)50-16-02, 8(4842) 57-12-04 или 8(4842) 50-16-73.
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