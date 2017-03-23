12-летнюю девочку сбили на улице Кутузова

Днём в среду, 22 марта, на улице Кутузова в Калуге под колёса Suzuki Grand Vitara попала 12-летняя девочка.

Водитель двигался со стороны улицы Луначарского в сторону улицы Ленина. Школьница пересекала дорогу по «зебре», рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

У пострадавшей девочки ушиб ягодичной области.

Фото: УГИБДД по Калужской области.