В Калуге пьяный водитель уснул за рулём и спровоцировал массовую аварию

Во вторник, 21 марта, около 21:00 на Грабцевском шоссе столкнулись 4 автомобиля.
- Водитель автомашины Mazda выехал встречную полосу движения и столкнулся с тремя машинами: Toyota, ВАЗ и Volkswagen, - сообщает отдел ГИБДД по Калуге. - Как выяснили инспекторы, водитель уснул за рулём.
От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
- Он был просто в ноль, - сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть». - Даже авто бросил на месте ДТП и не стал эвакуировать.
На водителя составили административный протокол. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Всего же за два месяца 2017 года в Калуге зарегистрировано 7 ДТП с участием нетрезвых водителей. Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно по телефонам: 547-888 или 02.
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