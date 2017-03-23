В Калуге пьяный водитель уснул за рулём и спровоцировал массовую аварию

Во вторник, 21 марта, около 21:00 на Грабцевском шоссе столкнулись 4 автомобиля.

- Водитель автомашины Mazda выехал встречную полосу движения и столкнулся с тремя машинами: Toyota, ВАЗ и Volkswagen, - сообщает отдел ГИБДД по Калуге. - Как выяснили инспекторы, водитель уснул за рулём.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

- Он был просто в ноль, - сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть». - Даже авто бросил на месте ДТП и не стал эвакуировать.

На водителя составили административный протокол. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Всего же за два месяца 2017 года в Калуге зарегистрировано 7 ДТП с участием нетрезвых водителей. Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно по телефонам: 547-888 или 02.