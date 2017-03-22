В Калуге возле общежития на Плеханова нашли гранату

В среду, 22 марта, около 8:24 в дежурную часть Калуги поступило сообщение о том, что возле общежития на улице Плеханова обнаружен предмет, похожий на гранату.
- Найдена ручная граната РГД-5. Обнаружил взрывоопасный предмет дворник, - написали очевидцы в группе «Калуга Жесть».
- По указанному адресу незамедлительно были направлены наружные наряды полиции и оперативные службы города, - рассказали нам в УМВД по Калужской области.
Граната изъята и направлена на экспертизу.
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