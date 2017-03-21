«Ниссан» протаранил дерево

В понедельник, 20 марта, около 19:00 на улице Степана Разина в Кирове Калужской области произошло ДТП.

- По предварительной информации, 32-летний водитель на Nissan, двигаясь в сторону Шайковки, не справился с управлением, съехал в кювет. После чего произошло столкновение автомобиля с деревом, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Водителя доставили в районную больницу. Обстоятельства ДТП и информация о состоянии пострадавшего сейчас уточняются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.