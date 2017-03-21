Тело 14-летней девочки нашли в Обнинске

В понедельник, 20 марта, в Обнинске около одной из многоэтажек на улице Курчатова обнаружено тело 14-летней девочки.
По предварительным данным, смерть девочки наступила в результате самоубийства. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
- Проведено исследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетней, - сообщает 21 марта калужское региональное управление Следственного комитета. - Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.
Если вам стало известно о намерениях одноклассника, друга, любого другого подростка совершить самоубийство, поставьте об этом в известность его родителей. В случае кризисной ситуации любой ребенок может обратиться к школьному психологу. Экстренную психологическую помощь можно получить круглосуточно и бесплатно по Всероссийскому детскому телефону доверия: 8-800-2000-122.
Фото: Александр НЕФЁДОВ.
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