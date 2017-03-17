Владельцы сгоревшего ночного клуба заявили о поджоге

Как мы рассказывали, в пятницу, 17 марта, около двух часов ночи на улице Кирова в Калуге загорелся ночной клуб. Как сообщают очевидцы, спасатели быстро приехали на место и справились с огнём. Никто не пострадал. Однако от развлекательного заведения практически ничего не осталось.

На своей официальной страничке «ВКонтакте» владельцы ночного клуба заявили, что их подожгли.

- Видимо, в Калуге не нужны новые клубы, с привозами артистов, с постоянными шоу, отличным звуком, атмосферой и прочими нюансами, которыми должен обладать каждый клуб! Второй раз нас подожгли, а ведь впереди вас ждало очень много сюрпризов от нас, - говорится в заявлении представителей клуба.

Напомним, что в 2015 году ночной клуб этих же владельцев сгорел на Карла Либкнехта.