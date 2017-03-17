28-летний инженер погиб от удара током

В ночь на пятницу, 17 марта, в Бабынинском районе на одном из предприятий по изготовлению электрооборудования погиб 28-летний инженер-электрик.

- По предварительным данным, погибший в камере нагрева трансформатора напряжения на территории предприятия получил сильный удар током, соприкоснувшись с находящимся под напряжением трансформатором, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - От полученного удара током мужчина скончался по дороге в больницу.

Сейчас следователи проводят проверку по данному инциденту.