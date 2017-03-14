В Калуге пропавшего 12-летнего мальчика ночью нашли на заправке

В понедельник, 13 марта, в Калуге около 21:00 в полицию поступило сообщение о пропаже 12-летнего мальчика.
- На поиск ребенка были ориентированы практически все службы органов внутренних дел, - сообщает 14 марта пресс-служба УМВД по Калуге. - Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних разместили объявление о пропаже мальчика в социальных сетях. Буквально в считанные минуты к розыску несовершеннолетнего подключились волонтеры общественных организаций и просто неравнодушные жители областного центра.
Однако обнаружить ребёнка удалось только ночью. Около 0:30 в полицию позвонил калужанин и сообщил, что нашёл схожего по приметам мальчика на автозаправке.
Как пояснил ребенок, он заигрался на улице с друзьями и забыл о времени. Тогда ему в голову пришла идея отправиться в Тулу, так как он слышал, что это очень красивый город, в котором находится много музеев.
Мальчика вернули родителям. В настоящее время со всеми членами семьи работают сотрудники полиции и психологи.
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