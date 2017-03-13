Массовая авария парализовала Гагаринский мост в Калуге

В понедельник, 13 марта, около 14:45 в Калуге на Гагаринском мосту произошло ДТП. В результате возникла пробка со стороны Правого берега.

- По предварительной информации, из-за несоблюдения дистанции столкнулись четыре автомобиля: «Нива», Chevrolet, Renault и Daewoo Matiz, - рассказали нам в УГИБДД по Калуге. - Пострадала женщина, её доставили в областную больницу.

Обстоятельства ДТП и состояние пострадавшей сейчас уточняются. На месте работают сотрудники дорожной полиции. Они помогают убрать транспорт и занимаются восстановлением движения.

Фото: Калуга за рулём.