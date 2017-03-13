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В пятиэтажке взорвался самогонный аппарат

13.03.2017 16:20 10 3699 Елена Французова
В пятиэтажке взорвался самогонный аппарат

В воскресенье, 12 марта, около 00:30 в Обнинске в пятиэтажке на улице Мира прогремел взрыв.

- Приехав на место, спасатели установили, что выбиты стёкла кухонного окна и межкомнатной двери в квартире на первом этаже, - рассказали нам в понедельник в ГУ МЧС по Калужской области.

Сначала спасатели решили, что была нарушена техника безопасности при эксплуатации газовых приборов. Однако сотрудники газовой службы утечки не обнаружили. На самом деле в квартире взорвался самогонный аппарат. 30-летний самогонщик получил ожоги 9% поверхности тела. От госпитализации он отказался.


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Тэги: происшествие

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