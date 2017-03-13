Пешеход погиб под колёсами КамАЗа

60-летний мужчина попал под колёса КамАЗа вечером в пятницу, 10 марта. Авария произошла около 20:20 на улице Боровской в Балабаново.
По предварительным данным ГИБДД, водитель большегруза выезжал с прилегающей территории. Пешеход в этот момент пересекал выезд с прилегающей территории не по пешеходной дорожке.
Пострадавший скончался на месте.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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