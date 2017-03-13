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Курьёз: владелец машины сам посадил за руль угонщика

13.03.2017 12:55 6 2799 Елена Французова
Курьёз: владелец машины сам посадил за руль угонщика

На днях в дежурную часть полиции в Людиновском районе обратился мужчина. Он заявил, что два дня назад у него на глазах угнали его же автомобиль.

Как оказалось, отечественная легковушка заглохла на дороге. Тогда автомобилист попросил случайного прохожего помочь завести её с толкача.

- Незнакомец сел за руль, а владелец автомобиля стал толкать своего «железного коня», - сообщает в понедельник, 13 марта, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Когда двигатель завелся, злоумышленник не растерялся и, продолжив движение, лихо скрылся на похищенной машине за поворотом.

Получив приметы и номера узлов и деталей машины, сотрудники уголовного розыска отработали места возможного нахождения авто. В итоге кузов легковушки обнаружился в одном из пунктов приёма металла. Угонщиком оказался ранее судимый житель Людиново. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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Тэги: происшествие

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