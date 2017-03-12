Рыбак погиб на калужской реке

В субботу, 11 марта, на берегу реки Ресса в Юхновском районе нашли тело 57-летнего мужчины.
По предварительным данным, три дня назад мужчина ушел на рыбалку, взяв с собой все необходимое, в том числе бур, однако домой не вернулся, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Родственники искали мужчину и обнаружили его тело около берега реки.
- Вероятно, погибший по неосторожности провалился под лёд, - говорят в СК. - Телесных повреждений на теле погибшего не имеется. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу по предмет установления причины его смерти.
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