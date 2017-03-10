Мальчик провалился в яму на тротуаре

В четверг, 9 марта, около 18:47 в службу спасения города Кирова Калужской области поступило сообщение о том, что ребёнок провалился в яму на улице Карла Маркса. Сотрудники МЧС прибыли на место через 8 минут, сообщили нам в региональном ГУ МЧС.

- Ребёнок упал в траншею, выкопанную в результате ремонта водопровода и не на совесть закопанную обратно, - сообщает очевидец в соцсетях. – Сам выбраться из этой ямы мальчик не мог.

Фото появились в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

В итоге прохожие помогли ребёнку. Как утверждают очевидцы, дети в эту траншею проваливаются не в первый раз.