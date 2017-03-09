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15-летнюю девочку сбили во дворе дома

09.03.2017 13:38 1 1256 Дмитрий Ивьев

Вечером во вторник, 7 марта, во дворе дома №4 по улице Тюменской в Малоярославце под колёса ВАЗ 21093 попала 15-летняя девочка.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Лады» ехал по двору и при повороте налево сбил школьницу, переходившую дорогу.

Пострадавшая получила ушиб легких тканей поясничной области, говорят в дорожной полиции. После осмотра врачи отпустили её домой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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