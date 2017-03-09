Две женщины пострадали в аварии на Луначарского

Днём в среду, 8 марта, на перекрёстке улиц Луначарского и Никитина в Калуге столкнулись «Лада Приора» и Jaguar X-Type.
Как сообщает ГИБДД, 38-летний мужчина ехал на «Приоре» по улице Луначарского, поворачивал налево на улицу Никитина и не пропустил встречную иномарку.
В больницу попали две пассажирки «Лады» - 78 и 47 лет. У пенсионерки закрытая черепно-мозговая травма. Вторая женщина получила растяжение связок шейного отдела позвоночника.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
15-летнюю девочку сбили во дворе дома 09.03.2017 13:38
«Девятка» влетела под фуру 09.03.2017 11:35
«Тойота» протаранила «Приору» возле Дома правительства 06.03.2017 12:18
«Фольксваген» перевернулся и протаранил дерево 06.03.2017 11:42
ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии на Киевской трассе 03.03.2017 12:44
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: