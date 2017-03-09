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Две женщины пострадали в аварии на Луначарского

09.03.2017 16:25 0 2044 Дмитрий Ивьев

Днём в среду, 8 марта, на перекрёстке улиц Луначарского и Никитина в Калуге столкнулись «Лада Приора» и Jaguar X-Type.

Как сообщает ГИБДД, 38-летний мужчина ехал на «Приоре» по улице Луначарского, поворачивал налево на улицу Никитина и не пропустил встречную иномарку.

В больницу попали две пассажирки «Лады» - 78 и 47 лет. У пенсионерки закрытая черепно-мозговая травма. Вторая женщина получила растяжение связок шейного отдела позвоночника.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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