Две женщины пострадали в аварии на Луначарского

Днём в среду, 8 марта, на перекрёстке улиц Луначарского и Никитина в Калуге столкнулись «Лада Приора» и Jaguar X-Type.

Как сообщает ГИБДД, 38-летний мужчина ехал на «Приоре» по улице Луначарского, поворачивал налево на улицу Никитина и не пропустил встречную иномарку.

В больницу попали две пассажирки «Лады» - 78 и 47 лет. У пенсионерки закрытая черепно-мозговая травма. Вторая женщина получила растяжение связок шейного отдела позвоночника.

Фото: УГИБДД по Калужской области.