«Девятка» влетела под фуру

Рано утром во вторник, 7 марта, на дороге между трассой А130 и Кировом в районе деревни Якимово в аварии пострадали два человека.

По предварительным данным ГИБДД, 22-летний парень за рулём ВАЗ 2109 не справился с управлением и врезался в стоявшую на проезжей части фуру.

Автомобилист с переломом ноги и его 21-летняя пассажирка с переломом челюсти попали в больницу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.