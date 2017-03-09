«Девятка» влетела под фуру

Рано утром во вторник, 7 марта, на дороге между трассой А130 и Кировом в районе деревни Якимово в аварии пострадали два человека.
По предварительным данным ГИБДД, 22-летний парень за рулём ВАЗ 2109 не справился с управлением и врезался в стоявшую на проезжей части фуру.
Автомобилист с переломом ноги и его 21-летняя пассажирка с переломом челюсти попали в больницу.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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