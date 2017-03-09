Ребёнок сломал руку, упав на скользком крыльце школы

В селе Павлиново Спас–Деменского района ученик четвёртого класса получил травму, упав на школьном крыльце. Это случилось ещё в феврале. Прокуратура Калужской области в четверг, 9 марта, рассказала о результатах проверки.
- Скопление снега и наледи на прилегающей к школе территории образовалось в результате ненадлежащей работы сотрудников образовательного учреждения, ответственных за уборку, - сообщает ведомство.
В результате падения у школьника закрытый перелом предплечья со смещением.
Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, подчёркивают в прокуратуре.
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