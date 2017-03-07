Сбегая от судебных приставов, мужчина выпрыгнул с 6 этажа

На днях в Обнинске 36-летний мужчина выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 6 этаже. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации.
Как нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета, в тот день к мужчине явились судебные приставы. Он обвиняется в незаконном обороте наркотиков. На суды не являлся. В итоге его собирались доставить на заседание принудительно.
- Проживает мужчина с матерью. Когда в дверь постучали, просил не открывать. Но она дверь открыла, - добавляют в СК.
После этого мужчина выскочил в окно. По данному факту проводится проверка.
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