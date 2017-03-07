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В огне погиб 44-летний калужанин

07.03.2017 11:00 1 881 Елена Французова
В огне погиб 44-летний калужанин

Во вторник, 7 марта, в Калуге в двухкомнатной квартире на улице Салтыкова-Щедрина произошёл пожар. На месте происшествия было обнаружено тело 44-летнего владельца квартиры.

- По словам соседей, мужчина проживал один, злоупотреблял спиртным, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. – Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнём.

Следователи проводят проверку.


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Тэги: происшествие

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