В огне погиб 44-летний калужанин

Во вторник, 7 марта, в Калуге в двухкомнатной квартире на улице Салтыкова-Щедрина произошёл пожар. На месте происшествия было обнаружено тело 44-летнего владельца квартиры.

- По словам соседей, мужчина проживал один, злоупотреблял спиртным, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. – Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнём.

Следователи проводят проверку.