В огне погиб 44-летний калужанин

Во вторник, 7 марта, в Калуге в двухкомнатной квартире на улице Салтыкова-Щедрина произошёл пожар. На месте происшествия было обнаружено тело 44-летнего владельца квартиры.
- По словам соседей, мужчина проживал один, злоупотреблял спиртным, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. – Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнём.
Следователи проводят проверку.
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