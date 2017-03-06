Многодетная мать устроила скандал на рынке

В понедельник, 6 марта, на Центральном рынке Калуги разгорелся скандал. Видеозапись разборок тут же попала в соцсети. На ней видно кричащую известную маму детей-попрошаек, некоторых её отпрысков и толпу работников рынка.
Как нам пояснили предприниматели, многодетная мама решила выяснить отношения с цветочницей. Несколько месяцев назад её дети поломали цветы, которыми та торговала. Когда же женщина сделала замечание их маме, та разбила работнице рынка лицо. Пострадавшая обратилась за помощью в медучреждение и написала заявление в полицию. Но стражи порядка не нашли оснований для возбуждения дела.
И вот многодетная мама решила продолжить уже затихший конфликт.
- Она с сестрой и дочерью пришла к павильону с цветами и стала оскорблять продавцов, крича: «Шлюхи, алкашки!», - рассказала нам одна из сотрудниц рынка. - Муж одной из продавцов попросил её уйти. Но она продолжала кричать, а потом и вовсе стала кидаться на людей с кулаками, прикрываясь своим ребёнком. Приехали сотрудники полиции и увели многодетную мать с детьми и её родственницу.
По словам предпринимателей рынка, с ними стражи порядка так и не пообщались.
- Истинная причина разборок в том, что после программы на канале «Россия 1», её бывшего мужа прибрала какая-то тётка. Вот она и носится, ищет, - добавляют на рынке.
В пресс-службе отдела МВД по Калуге нам подтвердили, что на рынке произошёл конфликт. Сотрудников полиции вызвала мама детей-попрошаек. Она заявила, что её оскорбили. По данному факту проводится проверка.
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