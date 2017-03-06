Главная > Новости > Происшествия

Многодетная мать устроила скандал на рынке

06.03.2017 16:43 10 2254 Елена Французова
Многодетная мать устроила скандал на рынке

В понедельник, 6 марта, на Центральном рынке Калуги разгорелся скандал. Видеозапись разборок тут же попала в соцсети. На ней видно кричащую известную маму детей-попрошаек, некоторых её отпрысков и толпу работников рынка.

Как нам пояснили предприниматели, многодетная мама решила выяснить отношения с цветочницей. Несколько месяцев назад её дети поломали цветы, которыми та торговала. Когда же женщина сделала замечание их маме, та разбила работнице рынка лицо. Пострадавшая обратилась за помощью в медучреждение и написала заявление в полицию. Но стражи порядка не нашли оснований для возбуждения дела.

И вот многодетная мама решила продолжить уже затихший конфликт.

- Она с сестрой и дочерью пришла к павильону с цветами и стала оскорблять продавцов, крича: «Шлюхи, алкашки!», - рассказала нам одна из сотрудниц рынка. - Муж одной из продавцов попросил её уйти. Но она продолжала кричать, а потом и вовсе стала кидаться на людей с кулаками, прикрываясь своим ребёнком. Приехали сотрудники полиции и увели многодетную мать с детьми и её родственницу.

По словам предпринимателей рынка, с ними стражи порядка так и не пообщались.

- Истинная причина разборок в том, что после программы на канале «Россия 1», её бывшего мужа прибрала какая-то тётка. Вот она и носится, ищет, - добавляют на рынке.

В пресс-службе отдела МВД по Калуге нам подтвердили, что на рынке произошёл конфликт. Сотрудников полиции вызвала мама детей-попрошаек. Она заявила, что её оскорбили. По данному факту проводится проверка.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Тело 29-летней женщины нашли на козырьке дома 06.03.2017 16:44

«Тойота» протаранила «Приору» возле Дома правительства 06.03.2017 12:18

«Фольксваген» перевернулся и протаранил дерево 06.03.2017 11:42

В Сухиничском МФЦ под тяжестью снега рухнула часть крыши 06.03.2017 10:52

Появилась информация о состоянии ребёнка, на которого упала ледяная глыба 04.03.2017 23:03

Комментарии читателей: 10 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 22 марта, 19:00
Конкурс "Сладкая женщина"
Акула, ресторан
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 11 марта, 15:00
Занятие по изготовлению хлудневской игрушки
Дом мастеров
вс 12 марта, 12:00
Праздник для детей "Фиксики и эксперименты"
Трактир "Русские традиции"
сб 18 марта, 12:00
Музыкальное шоу "Мой маленький Пони"
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 16:00
Мастер-класс "Шоколадный бум"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)

Концерты

вт 07 марта, 19:00
Шоу-концерт скрипача Артема Реутова "ШТОРМ"
Филармония
чт 09 марта, 19:00
Концерт Владимира Винокура
Филармония
вт 07 марта, 21:00
Концерт группы Аркона
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 09 марта, 19:00
Концерт Братьев Радченко. "Юбилейный тур"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Зверопой
Логан
Любовь прет-а-порте
Золото
Блоги компаний

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сегодня 14:00
Новости компаний

Два интернета: «Ростелеком» делает домашний интернет мобильным

Калужским компаниям рассказали про HR-бренды

Носить с собой банк – это так легко!

Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми

Новости Обнинска
Блоги

Броневичок - Широкоформатная ультрафиолетовая печать! Печать по фото на холстах. Печать на футболках и т.д.

Игорь Гудвин 04 мар 2017 07:49

Хорошая музыка - Поют коты

Viktorch1311 02 мар 2017 10:42

ЧК - Опять Шкода

Viktorch1311 27 фев 2017 09:18

Блог Amonra - Эротика

Amonra 23 фев 2017 07:50