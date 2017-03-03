ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии на Киевской трассе

Управление ГИБДД по Калужской области в пятницу, 3 марта, обратилось с просьбой ко всем жителям региона помочь найти очевидцев ДТП, произошедшего 4 января на 326 километре трассы М3 «Украина» в Жиздринском районе.
Тогда около 17:00 водитель «Мазды 3» выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ 21093. В результате ДТП водитель «Лады» и пассажир «Мазды» скончались.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться в полицию по телефонам 02, 57-12-04 или 50-16-46.
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