На улице Ленина женщину сбили на светофоре

Днём в среду, 1 марта, на перекрёстке улиц Ленина и Суворова в Калуге под колёса «Ниссана Кашкай» попала 60-летняя женщина.
По предварительным данным ГИБДД, пенсионерка переходила дорогу на «зелёный». Водитель «Кашкая» в этот момент с Суворова поворачивал налево на Ленина.
У пенсионерки сломаны обе руки, она попала в реанимацию БСМП.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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