На улице Ленина женщину сбили на светофоре

Днём в среду, 1 марта, на перекрёстке улиц Ленина и Суворова в Калуге под колёса «Ниссана Кашкай» попала 60-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, пенсионерка переходила дорогу на «зелёный». Водитель «Кашкая» в этот момент с Суворова поворачивал налево на Ленина.

У пенсионерки сломаны обе руки, она попала в реанимацию БСМП.

Фото: УГИБДД по Калужской области.