20-летняя девушка подавилась наркотиками при виде полицейских

В Обнинске по подозрению в хранении наркотиков задержана 20-летняя девушка.
- При виде сотрудников полиции она попыталась проглотить полиэтиленовый сверток с наркотическим средством, - сообщает в среду, 1 марта, отдел МВД по Обнинску. – Но это ей не удалось.
В свёртке обнаружена смесь, содержащая в своем составе героин массой 1,94 грамма.
Как оказалось, ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
|
«Оку» разорвало в лобовой аварии на Киевской трассе 01.03.2017 17:05
9-летний мальчик пострадал в аварии в Анненках 01.03.2017 14:17
Припаркованный «Форд» сожгли в Калуге 01.03.2017 10:55
В Калуге на улице Московской провалилась машина 01.03.2017 10:23
«Мини Купер» сбил 12-летнего мальчика на площади Победы 28.02.2017 11:41
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: