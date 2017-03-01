20-летняя девушка подавилась наркотиками при виде полицейских

В Обнинске по подозрению в хранении наркотиков задержана 20-летняя девушка.

- При виде сотрудников полиции она попыталась проглотить полиэтиленовый сверток с наркотическим средством, - сообщает в среду, 1 марта, отдел МВД по Обнинску. – Но это ей не удалось.

В свёртке обнаружена смесь, содержащая в своем составе героин массой 1,94 грамма.

Как оказалось, ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков.