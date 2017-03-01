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9-летний мальчик пострадал в аварии в Анненках

01.03.2017 14:17 1 2903 Елена Французова
9-летний мальчик пострадал в аварии в Анненках

Во вторник, 28 февраля, около 8:30 на въезде в Анненки произошло ДТП.

- По предварительной информации, 35-летняя женщина на Nissan Тiidа, осуществляя поворот налево на разрешающий сигнал светофора на улицу Вишневского, не убедилась в безопасности своего маневра и не предоставила преимущества автомобилю «ЗАЗ Шанс», который двигался во встречном направлении в крайнем правом ряду, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик - пассажир Nissan Тiidа. Его с ушибами мягких тканей головы доставили  в детскую областную больницу. После оказания помощи ребёнка отпустили домой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: происшествие дтп

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