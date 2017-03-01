Припаркованный «Форд» сожгли в Калуге

В среду, 1 марта, около 4 утра на улице Болдина в районе дома № 12 загорелся «Форд».

- Огнём уничтожена передняя часть кузова, отделка салона, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области. – Удалось спасти рядом припаркованный автомобиль. «Форд» был 2012 года выпуска.

Предварительная причина пожара – поджог. Фото опубликовано в группе «Калуга Жесть» в социальной сети «Вконтакте».