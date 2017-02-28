«Мини Купер» сбил 12-летнего мальчика на площади Победы

Утром в понедельник, 27 февраля, в Калуге 12-летний школьник попал под колёса «Мини Купера». Авария произошла на пересечении улицы Жукова и площади Победы около 9:40.
По предварительным данным ГИБДД, школьник пересекал проезжую часть по «зебре». 32-летний мужчина за рулём легковушки в этот момент ехал со стороны улицы Энгельса.
Ребёнка отвезли в детскую областную больницу. К счастью, он отделался ссадинами.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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