«Мини Купер» сбил 12-летнего мальчика на площади Победы

Утром в понедельник, 27 февраля, в Калуге 12-летний школьник попал под колёса «Мини Купера». Авария произошла на пересечении улицы Жукова и площади Победы около 9:40.

По предварительным данным ГИБДД, школьник пересекал проезжую часть по «зебре». 32-летний мужчина за рулём легковушки в этот момент ехал со стороны улицы Энгельса.

Ребёнка отвезли в детскую областную больницу. К счастью, он отделался ссадинами.

Фото: УГИБДД по Калужской области.