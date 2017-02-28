Авария остановила окружную дорогу

Утром во вторник, 28 февраля, на Окружной дороге в Калуге в районе выезда со стороны микрорайона Северный из-за небольшой аварии образовалась пробка.
Около 8 утра притерлись грузовик и легковушка. Автомобили остались стоять на проезжей части и не оставили места для проезда большегрузам. Фото в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» выложили Александр Юраков и Руслан Адисултанов.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
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