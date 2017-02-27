11-летняя девочка попала под колёса «Волги»

Днём в субботу, 25 февраля, в деревне Каравай Дзержинского района на дороге Калуга – Медынь сбили 11-летнюю девочку.
По предварительным данным ГИБДД, ребёнок пересекал дорогу вне зоны действия перехода. За рулём сбившей девочку «Волги» находился 30-летний мужчина.
С места аварии школьницу отвезли в Калужскую детскую областную больницу с переломом ноги.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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