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Два человека пострадали при жёсткой посадке самолета в Калужской области

25.02.2017 09:52 15 2799 Алёна Павлова

Спортивный двухместный легкомоторный самолёт NG-4 совершил жесткую посадку на аэродроме в Хотенках под Козельском в четверг, 23 февраля.

По предварительной версии калужского регионального управления Следственного комитета, самолет столкнулся со снежной насыпью при посадке на полосу.

- В результате самолет получил повреждения кузова, а пилоты - различные переломы и другие телесные повреждения, - сообщила нам пресс-служба СК. - Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное.

Пострадавшим пилотам 55 и 50 лет.

В день аварии на аэродроме должна была проходить реконструкция сражений Великой Отечественной войны с участием авиации. При этом инспекторы ГИБДД предупреждали об ухудшении погоды,  гололеде и мокром снеге. Участвовали ли самолеты в реконструкции, не сообщается.

Причины, по которым самолет врезался в сугроб пока также не называются.

Фото: СК по Калужской области.


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Тэги: происшествие

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