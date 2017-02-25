Два человека пострадали при жёсткой посадке самолета в Калужской области

Спортивный двухместный легкомоторный самолёт NG-4 совершил жесткую посадку на аэродроме в Хотенках под Козельском в четверг, 23 февраля.
По предварительной версии калужского регионального управления Следственного комитета, самолет столкнулся со снежной насыпью при посадке на полосу.
- В результате самолет получил повреждения кузова, а пилоты - различные переломы и другие телесные повреждения, - сообщила нам пресс-служба СК. - Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное.
Пострадавшим пилотам 55 и 50 лет.
В день аварии на аэродроме должна была проходить реконструкция сражений Великой Отечественной войны с участием авиации. При этом инспекторы ГИБДД предупреждали об ухудшении погоды, гололеде и мокром снеге. Участвовали ли самолеты в реконструкции, не сообщается.
Причины, по которым самолет врезался в сугроб пока также не называются.
Фото: СК по Калужской области.
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