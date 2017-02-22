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Женщина пострадала в столкновении «Ниссана» и «Шевроле»

22.02.2017 13:19 0 507 Дмитрий Ивьев

В 7:30 утра во вторник, 21 февраля, в Жуковском районе на трассе А130 столкнулись Nissan Maxima и Chevrolet Lanos.

По предварительным данным ГИБДД, 68-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в попутный «Ланос», который в этот момент поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке.

В БСМП Калуги попала 64-летняя пассажирка «Ниссана». Информация о её состоянии сейчас уточняется.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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