Женщина пострадала в столкновении «Ниссана» и «Шевроле»

В 7:30 утра во вторник, 21 февраля, в Жуковском районе на трассе А130 столкнулись Nissan Maxima и Chevrolet Lanos.

По предварительным данным ГИБДД, 68-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в попутный «Ланос», который в этот момент поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке.

В БСМП Калуги попала 64-летняя пассажирка «Ниссана». Информация о её состоянии сейчас уточняется.

Фото: УГИБДД по Калужской области.