В Калуге школьный автобус столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет

В среду, 22 февраля, около 8:05 в Калуге в районе Муратовского Щебзавода столкнулись МАЗ и школьный автобус. Фото с места происшествия прислала наша читательница.

- По предварительной информации, автомобиль МАЗ с прицепом двигался в сторону Тихоновой Пустыни, - рассказали нам в УГИБДД по Калуге. - Грузовик стал притормаживать и зацепил прицепом автобус, который двигался во встречном направлении. Автобус пытался уйти от столкновения и наехал на снежный вал у края дороги.

Никто не пострадал. В школьном автобусе был только водитель.

- Водитель уже отвёз детей и возвращался на базу, - добавляют в дорожной полиции.