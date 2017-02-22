В Калуге школьный автобус столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет

В среду, 22 февраля, около 8:05 в Калуге в районе Муратовского Щебзавода столкнулись МАЗ и школьный автобус. Фото с места происшествия прислала наша читательница.
- По предварительной информации, автомобиль МАЗ с прицепом двигался в сторону Тихоновой Пустыни, - рассказали нам в УГИБДД по Калуге. - Грузовик стал притормаживать и зацепил прицепом автобус, который двигался во встречном направлении. Автобус пытался уйти от столкновения и наехал на снежный вал у края дороги.
Никто не пострадал. В школьном автобусе был только водитель.
- Водитель уже отвёз детей и возвращался на базу, - добавляют в дорожной полиции.
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