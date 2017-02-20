25-летнюю женщину дважды переехали на «зебре»

В понедельник, 20 февраля, около 8:00 на 105 километре трассы М3 «Украина» насмерть сбили 25-летнюю женщину.
- По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Jetta, двигаясь со стороны Москвы в сторону Калуги, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. - После чего пешехода отбросило на встречную полосу, где на неё был совершён повторный наезд автомобилем «Москвич».
Пострадавшая скончалась на месте. Фото с места происшествия выложили в группе «Калуга жесть».
Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
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