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25-летнюю женщину дважды переехали на «зебре»

20.02.2017 12:48 4 1446 Елена Французова

В понедельник, 20 февраля, около 8:00 на 105 километре трассы М3 «Украина» насмерть сбили 25-летнюю женщину.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Jetta, двигаясь со стороны Москвы в сторону Калуги, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. - После чего пешехода отбросило на встречную полосу, где на неё был совершён повторный наезд автомобилем «Москвич».

Пострадавшая скончалась на месте. Фото с места происшествия выложили в группе «Калуга жесть».

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.


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Тэги: дтп

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