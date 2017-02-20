На улице Московской сбили 63-летнюю женщину

В воскресенье, 19 февраля, около 22:50 в районе сквера Конституции на улице Московской произошло ДТП.

- По предварительной информации, водитель Toyota Corolla, двигаясь в сторону улицы Поселковой, допустил наезд на пешехода, - сообщает УГИБДД по Калужской области. - Женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

С многочисленными переломами пострадавшую доставили в БСМП. После осмотра её перевели в реанимацию.

Фото: УГИБДД по Калужской области.