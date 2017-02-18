Калужанин упал с 9 этажа и выжил

В пятницу, 17 февраля, на улице Грабцевское шоссе в Калуге 27-летний калужанин упал из окна девятого этажа и выжил. Спас его сугроб, в который и приземлился пострадавший, сообщает Life.
В настоящее время мужчина находится в реанимации. У него сломано бедро.
Что стало причиной происшествия, сейчас выясняется.
- Несколько лет назад с этого же балкона на это же самое место упал его отец, - написала в группе «Калуга жесть» Ольга Харитонова. - Насмерть.
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