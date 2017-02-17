Женщина проломила стену соседского дома и вынесла мебель

В Барятинском районе местную жительницу подозревают в «Краже». Пострадавшим выступает москвич, который владеет частью дома в нашей области.
На днях он приехал к своим владениям после полуторалетнего отсутствия и обнаружил проломленную на террасе стену. В доме пропали мебель и вещи примерно на 20 тысяч рублей.
Опросив очевидцев, полицейские начали подозревать соседку потерпевшего, проживающую во второй половине дома.
- В её комнате обнаружили две кровати, платяной шкаф, тумбу под телевизор, кухонный гарнитур и два ковра соседа, - подчёркивают в УМВД по Калужской области. - Следователям еще предстоит установить, что подтолкнуло фигурантку уголовного дела на столь неординарный поступок.
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