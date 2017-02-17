Тело женщины нашли в реке

На днях в реке Болва на территории Кирова нашли тело женщины. Как сообщает в пятницу, 17 февраля, калужское региональное управление Следственного комитета, признаков криминальной смерти не обнаружено.

Погибшей было 76 лет. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и предупреждают о предстоящем весеннем таянии льда и снега и об опасности нахождения вблизи водоемов, на спусках к воде, полосе примыкания воды или льда к суше, - напоминают в СК. - Под слоем снега обычно не видны трещины, полыньи, проруби, а ледяные «козырьки» на берегах рек под весом человека, и даже ребенка, могут обрушиться. Объясните детям, что им нельзя приближаться к водоемам без присмотра взрослых.