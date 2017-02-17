«Пазик» протаранил «Киа» на Киевской трассе

Около 7:15 в пятницу, 17 февраля, на Киевской трассе в районе моста через Угру произошло ДТП.

- По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ, двигавшийся в сторону Калуги, совершая манёвр, не пропустил «Киа», - рассказали kp40.ru в УГИБДД по Калужской области. - От столкновения «Киа» выехал на встречную полосу. В итоге произошло лобовое столкновение «Киа» с «Ладой».

В аварии пострадал водитель «Киа». Его доставили в областную больницу в Анненках. Информация о состоянии автомобилиста сейчас уточняется.

Фото группы «Калуга Жесть».