«Пазик» протаранил «Киа» на Киевской трассе

Около 7:15 в пятницу, 17 февраля, на Киевской трассе в районе моста через Угру произошло ДТП.
- По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ, двигавшийся в сторону Калуги, совершая манёвр, не пропустил «Киа», - рассказали kp40.ru в УГИБДД по Калужской области. - От столкновения «Киа» выехал на встречную полосу. В итоге произошло лобовое столкновение «Киа» с «Ладой».
В аварии пострадал водитель «Киа». Его доставили в областную больницу в Анненках. Информация о состоянии автомобилиста сейчас уточняется.
Фото группы «Калуга Жесть».
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